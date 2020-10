De Franse president Emmanuel Macron heeft bij aanvang van de EU-top in Brussel gezegd dat zijn land klaar is voor een no deal-Brexit. Macron weigert de Franse vissers in de steek te laten op het gebied van het heikele onderhandelingspunt visserij. Nederland, Duitsland, Spanje en Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen lieten zich donderdag diplomatieker uit.

Net als Macron zei de Duitse kanselier Angela Merkel dat een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk er niet "tegen elke prijs" kan komen. Wel benadrukte ze dat een eerlijke uitkomst "alle moeite waard" is.

De Spaanse premier Pedro Sánchez onderstreepte dat beide partijen tevreden moeten kunnen zijn met de uitkomst van de onderhandelingen. Tegelijkertijd repte hij over het belang van een akkoord voor de Spaanse economie.

Premier Mark Rutte zei in Brussel dat het "van de zotte" zou zijn als er geen akkoord komt, gezien de belangen die er spelen tijdens de coronacrisis. Zijn Ierse ambtgenoot Michael Martin liet een vergelijkbaar geluid horen.

Von der Leyen, ten slotte, herhaalde de veelgehoorde boodschap dat er weliswaar enkele zaken geregeld zijn, maar dat er onvoldoende vooruitgang geboekt is. Ook zij streeft nog altijd naar een zo goed mogelijk handelsakkoord.

Aan het einde van de middag lieten de EU-leiders weten de voorbereidingen op een no deal-brexit te zullen opvoeren. Tegelijkertijd wordt de onderhandelaars "een aantal weken" extra de tijd gegund.