In ruim honderd gemeenten vlakbij Natura 2000-gebieden is de woningbouw sneller dan gemiddeld gedaald door de stikstofproblematiek. In Overijssel nam de bouw van woningen zelfs met 22,5 procent af. Dat melden ABN AMRO en de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen vrijdag in een rapport.

In gebieden op maximaal 5 kilometer afstand van Natura 2000-gebieden nam de woningbouw in 2019 met 7,2 procent af. Ongeveer de helft van alle woningen wordt zo dichtbij Natura 2000-gebieden gebouwd. Gemiddeld waren er op 1 januari 2020 in het hele land 4,1 procent minder woningen in aanbouw dan op 1 januari 2019.

In totaal waren er op 1 januari van dit jaar 69.163 woningen in aanbouw. Vorig jaar lag dat aantal nog op 74.505. Naar verwachting nemen de regionale verschillen nog verder toe, omdat op 1 januari 2020 ook nog woningen in aanbouw waren waarvan de bouw al voor de stikstofuitspraak was begonnen.

Streep door het PAS

De stikstofproblematiek ontstond in mei 2019 toen de Raad van State een streep zette door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Via dat programma werden vergunningen verleend voor bouwprojecten in de buurt van Natura 2000-gebieden.

Met die vergunningen kon de stikstofdepositie na de bouw gecompenseerd worden, maar het Europese Hof van Justitie concludeerde dat het PAS niet handelt volgens de Europese richtlijnen om de natuur te beschermen.