Met afzetlinten, aangepaste sluitingstijden en het blokkeren van producten bij zelfscankassa's hopen supermarkten te kunnen voldoen aan het verbod op de verkoop van alcoholische producten dat donderdagavond van kracht wordt, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs diverse supermarktketens.

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat winkels na 20.00 uur geen alcohol meer mogen verkopen. Op het laatste moment moesten de ketens bedenken hoe ze aan deze regels kunnen voldoen.

Diverse ketens hebben besloten hun vestigingen eerder te sluiten. Onder meer de regionale supermarktketens Poiesz, Deen en Hoogvliet sluiten de deuren van vrijwel al hun winkels om 20.00 uur.

Andere ketens willen hun vestigingen langer openhouden en nemen andere maatregelen. "Onze openingstijden worden niet aangepast. Wel zorgen we ervoor dat klanten en personeel goed op de hoogte zijn van de maatregel", aldus een woordvoerder van Lidl.

De keten gebruikt linten om de schappen met bier en wijn af te zetten. Lidl ziet het niet zitten om de schappen elke avond leeg te halen. Ook Albert Heijn maakte bekend gangen en schappen met alcohol af te zetten met linten.

Dat doet ook Jumbo. Tevens maakt de tweede supermarktketen van Nederland op diverse manieren duidelijk aan klanten dat alcoholverkoop na 20.00 uur niet is toegestaan, bijvoorbeeld via medewerkers bij de ingang en aan de kassa. Sommige winkels hebben inpandige slijterijen. Deze gaan om 20.00 uur op slot.

Bij zelfscankassa's worden producten geblokkeerd

PLUS kiest voor een andere aanpak. "Wij spreken klanten rond 19.45 uur erop aan dat ze vanaf 20.00 uur geen alcohol meer mogen kopen. We raden ze dan aan om vóór die tijd af te rekenen. Na die tijd controleren de kassamedewerkers of er klanten zijn die alcohol willen kopen", legt een woordvoerder van het bedrijf uit. "Bij de zelfscankassa's zorgen we dat alcoholische producten niet kunnen worden gescand."

Wel wijst hij erop dat PLUS werkt met zelfstandige ondernemers en dat het hoofdkantoor slechts kan adviseren. "Ondernemers kunnen dus zelf andere keuzes maken. Zo heb ik van enkelen al gehoord dat ze linten willen gebruiken om schappen af te sluiten."

Ketens waarbij je ook online boodschappen kunt doen, hebben hun klanten inmiddels laten weten dat ze bij bestellingen die na 20.00 uur worden geleverd geen alcohol bezorgd krijgen.

Brancheorganisatie voor supermarkten CBL drong woensdag bij het kabinet aan op een overgangsperiode van een week. Die week is volgens de organisatie nodig om alles technisch te regelen en klanten te laten wennen aan de nieuwe regels, bijvoorbeeld omdat ze al bestellingen hadden gedaan voordat de nieuwe maatregelen waren aangekondigd.

Of het uitstel er daadwerkelijk komt, is nog niet bekend. CBL meldt desgevraagd van het kabinet nog geen reactie op het voorstel te hebben ontvangen.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat ook Dirk de sluitingstijden van enkele winkels zou aanpassen. Uiteindelijk heeft het bedrijf besloten om toch overal dezelfde tijden aan te houden als voorheen.