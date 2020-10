Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is op het hoogste niveau sinds augustus beland, zo heeft het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag bekendgemaakt.

Vorige week kwamen er 898.000 aanvragen binnen, het grootste aantal sinds de peildatum 22 augustus. In de tussenliggende periode daalde het aantal aanvragen van 1,1 miljoen naar 845.000 eerder deze maand.

De komende weken wordt geen tot weinig verbetering verwacht, aangezien grote bedrijven als WarnerMedia, Walt Disney en telecombedrijf AT&T recentelijk banenverlies aangekondigd hebben. Daarnaast is er nog altijd geen overeenstemming tussen Democraten en Republikeinen over nieuwe economische steunmaatregelen.

Op het hoogtepunt - eind maart - kwamen er in een week tijd bijna 6,87 miljoen aanvragen voor een werkloosheidsuitkering binnen in de VS.