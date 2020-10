De voedingsmiddelenindustrie maakt zich grote zorgen over het effect van de nieuwe coronamaatregelen op hun sector. Bedrijven denken dat ze opnieuw een grote klap te verduren krijgen. Dat meldt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) donderdag op basis van een onderzoek onder de leden en de aangesloten brancheorganisaties.

In het eerste half jaar van 2020 leden voedingsmiddelenproducenten, die met name aan restaurants, cateraars, tankstations en kiosken leveren, een omzetverlies van 30 tot 40 procent.

Bij sommige voedingsmiddelenproducenten die eten voor buitenshuis produceren liep het omzetverlies in het eerste half jaar zelfs op tot 60 tot 70 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Uiteindelijk denkt de FNLI dat de omzet over het hele jaar zeker met een vijfde tot een kwart daalt ten opzichte van 2019. Het effect van de nieuwe maatregelen is daar nog niet in meegenomen, dus de kans is groot dat het omzetverlies nog verder oploopt, zegt een woordvoerder van de FNLI.

"We verwachten dat de omzetdaling doorzet, omdat we opnieuw te maken krijgen met de annulering van orders. Daarnaast verwachten we dat bedrijven worden geconfronteerd met verlengingen van betalingstermijnen door afnemers", aldus de woordvoerder.