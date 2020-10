Doordat we als gevolg van de coronacrisis niet of nauwelijks op vakantie zullen gaan en misschien niet uit eten kunnen, zullen we er vol voor gaan met Kerst. De Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers (VNK) verwacht dat dit jaar het aantal van drie miljoen verkochte kerstbomen wordt aangetikt, zegt VNK-voorzitter Gerard Krol donderdag.

"We hopen elk jaar tussen de 2,5 en 3 miljoen bomen te verkopen, ik denk dat we dit jaar de 3 miljoen wel halen", aldus Krol. De verkoop zou daarmee ruim 10 procent hoger liggen dan een jaar eerder. "Die signalen hebben we."

De echte kerstboom zit volgens de VNK sowieso in de lift. "Dat heeft te maken met het milieubewustzijn. De laatste jaren groeit de verkoop elk jaar met een paar procent." De VNK heeft dertig leden die naar eigen zeggen samen goed zijn voor 15 tot 20 procent van de totale kerstbomenverkoop in Nederland.

De Nederlandse markt is volgens voorzitter Krol wel een relatief kleine kerstbomenmarkt, en dat geldt ook steeds meer in letterlijke zin. "Het is een trend dat we steeds meer kleine boompjes verkopen. Sommige mensen, zoals senioren, kopen alleen een klein boompje, maar steeds vaker worden die ook gekocht als tweede of derde boompje", zegt Krol.

De populairste bomen zijn de Servische spar, de fijnspar, de Nordmann en de Fraserspar. "Die ruikt zo lekker."