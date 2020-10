De Ruijter, de Nederlandse fabrikant van vlokken, chocoladehagel en de bekende muisjes, komt mogelijk op termijn met genderneutrale muisjes, die nu nog steevast lichtblauw of roze zijn. Dat laat het bedrijf donderdag aan NU.nl weten.

Het is al decennialang een traditie in Nederland om bij de geboorte van een kind beschuit met muisjes te serveren. Daar speelt De Ruijter op in door speciale en gepersonaliseerde hulzen voor de verpakking aan te bieden, met daarop de naam en geboortedatum van het kind. Bij de geboorte van een jongen worden er meestal lichtblauwe muisjes aangeboden, bij een pasgeboren meisje roze muisjes.

Dat zijn ook de gehanteerde kleuren bij de zogeheten genderrevealparty's, die steeds meer ingeburgerd raken maar waarop ook kritiek is. Zo zouden dergelijke feestjes en de traditionele kleurverdeling stereotypering in de hand werken. Dat is ook De Ruijter niet ontgaan, want het bedrijf sluit de komst van genderneutrale muisjes niet uit.

"Tot op heden is het nog niet mogelijk geweest om andere kleuren muisjes te maken, gezien productiebeperkingen in de fabriek. Wel zijn we op de lange termijn aan het bekijken of de machines aangepast kunnen worden, zodat het wellicht in de toekomst wel mogelijk zal zijn", zo laat het bedrijf weten in een reactie.

Muisjes traditie sinds geboorte prinses Beatrix

Muisjes zijn gesuikerde anijszaadjes. Toen De Ruijter als publiciteitsstunt bij de geboorte van prinses Beatrix in 1938 bij de Oranjes een blik muisjes afleverde, raakte de traditie van beschuit met muisjes ingeburgerd.

Sindsdien levert het merk bij koninklijke geboorte oranje muisjes. Deze waren voor het laatst in de supermarkt te vinden na de geboorte van prinses Ariane in 2007. Voor de troonswisseling in Nederland in 2013 maakte De Ruijter een uitzondering, want ook voor die gelegenheid waren er oranje muisjes te krijgen.

Het in 1860 opgerichte De Ruijter is sinds 2016 in handen van Kraft Heinz, de Amerikaanse tegenhanger van Unilever.