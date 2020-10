Gas- en oliebedrijf NAM schrapt bij een reorganisatie tot 600 van de 2.000 arbeidsplaatsen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf donderdag naar aanleiding van berichtgeving van het Dagblad van het Noorden.

De NAM ziet zich gedwongen het bedrijf te reorganiseren als gevolg van de aanhoudend lage gasprijs en het feit dat de gaswinning in Groningen naar verwachting in 2022 helemaal stil komt te liggen. "Daardoor neemt de werkgelegenheid af", aldus de woordvoerder.

De gaswinning in Groningen is dit jaar al verder teruggebracht dan eerder was voorzien. "Het plan was 9,3 miljard kuub maar dat is teruggebracht tot 8,1 miljard kuub", zegt de woordvoerder. Behalve dat het volume afneemt, zit ook de prijs niet mee.

Lag de gasprijs vorig jaar nog op zo'n 18 eurocent per kuub, dit jaar is die gedaald tot gemiddeld 8 cent. "De prijs is zelfs even 4 cent geweest." De hele energiemarkt zit in zwaar weer, stelt de woordvoerder. "Ook de olieprijs, het is een bijzonder turbulente tijd."

Bij de NAM werken nu zo'n veertienhonderd mensen in vaste dienst en zeshonderd op tijdelijke contracten. Ongeveer 250 vaste medewerkers zullen tegen het eind van het jaar het bedrijf verlaten door gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Van de helft van de zeshonderd ingehuurde mensen wordt het contract aan het eind van het jaar niet verlengd.

De woordvoerder benadrukt dat de NAM doorgaat met de activiteiten. "We focussen op de kleinere velden."