Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat fors minder vluchten uitvoeren in de wintermaanden, zo heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Ook wil het bases in thuisland Ierland en Frankrijk tijdelijk sluiten en verder bezuinigen op personeelskosten.

Ryanair heeft net als andere vliegmaatschappijen zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het aantal boekingen nam licht af in oktober, maar het bedrijf verwacht dat het aantal boekingen in november en december sterker daalt door de beperkende maatregelen van diverse overheden.

De maatschappij schroeft haar capaciteit in de maanden november tot en met maart daarom verder terug dan ze al van plan was. Aanvankelijk wilden de Ieren teruggaan naar 60 procent van de capaciteit van dezelfde periode vorig jaar, maar nu hebben ze besloten om dat nog verder te verlagen naar 40 procent.

Concreet betekent dit dat Ryanair op 65 procent van zijn routes blijft vliegen, maar dan wel minder vaak. Tevens sluit de prijsvechter gedurende de wintermaanden vliegbases in de Ierse steden Cork en Shannon en in de Franse stad Toulouse. Ook op andere locaties, waaronder in België en Duitsland, wordt bezuinigd.

Het is volgens het bedrijf onvermijdelijk dat een deel van het personeel dat nu nog werkt de komende maanden met onbetaald verlof wordt gestuurd. Daarmee hoopt het zoveel mogelijk ontslagen te voorkomen.

'Overheden hebben vliegverkeer in EU verkeerd gemanaged'

"We vinden het zeer vervelend dat we deze maatregelen moeten nemen voor het winterseizoen, maar we zijn ertoe gedwongen doordat overheden het vliegverkeer in de EU verkeerd hebben gemanaged", aldus CEO Michael O'Leary.

Ryanair heeft zijn verwachtingen voor het aantal passagiers in het komende boekjaar teruggeschroefd naar 38 miljoen en sluit niet uit dat het deze voorspelling nog verder naar beneden moet bijstellen. In 2019 vervoerde de luchtvaartmaatschappij nog ongeveer 150 miljoen passagiers.