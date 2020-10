Het Verenigd Koninkrijk is vanaf 1 januari een van de populairste vakantiebestemmingen buiten de Europese Unie. Doordat Engeland, Schotland, Noord-Ierland en Wales dan geen deel meer uitmaken van de EU, gelden er vanaf dan andere regels voor het meenemen van spullen in de bagage, zo waarschuwt de Douane donderdag.

De nieuwe bagageregels gelden voor alle manieren van vervoer. "Het maakt niet uit of je per ferry, vliegtuig, auto of bus reist", zegt de Douane, die reizigers adviseert de nieuwe regels te checken. Dat kan via de website Wijs op Reis en de Douane reizen-app.

"Hoewel Brexit een veelbesproken onderwerp is, blijft de kennis over de gewijzigde douaneregels achter", stelt de dienst op basis van onderzoek onder reizigers "die affiniteit hebben met het Verenigd Koninkrijk". "Vooral bij vragen over het meenemen van zuivelproducten, vlees en vis gaat het mis." Veel mensen denken ten onrechte dat je probleemloos een stukje cheddar of een moot Schotse zalm mee terug kunt nemen.

Ook de regels voor hoeveel alcohol je mee mag nemen, veranderen per 1 januari 2021. Zo kun je voortaan 1 liter gin of Schotse whisky uit het land van oorsprong belastingvrij mee terug nemen.

In 2019 waren de landen die samen het Verenigd Koninkrijk vormen nog goed voor zo'n twee miljoen Nederlandse bezoekers. Shoppen is voor hen een geliefde bezigheid, aldus de Douane.