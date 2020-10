De gemiddelde huurprijs voor woningen in de vrije sector is in het derde kwartaal licht gedaald, met 0,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het was voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2014 dat de prijzen voor nieuwe huurders daalden, blijkt donderdag uit cijfers van woningplatform Pararius.

In het tweede kwartaal werd al duidelijk dat in sommige grote steden een voorlopig einde was gekomen aan de almaar voortdurende stijging van de prijzen die huurders betalen als ze een andere woning betrekken. Gemeten over het hele land was toen nog wel sprake van een toename. Dat was in het voorbije kwartaal niet meer het geval.

De daling in Eindhoven was het grootst. De gemiddelde huurprijs voor 1 vierkante meter nam af met 7,1 procent naar 13,74 euro. In Amsterdam betaalden nieuwe huurders gemiddeld 22,09 euro per vierkante meter, wat neerkomt op een daling van 5,9 procent. Ook in Utrecht en Den Haag was sprake van dalende huurprijzen.

Enige uitzondering bij de vijf grootste steden in Nederland is Rotterdam. Daar namen de gemiddelde huurprijzen per vierkante meter in het voorbije kwartaal toe met 0,6 procent en betaalden nieuwe huurders gemiddeld 16,04 euro. Andere regio’s waar de huren nog wel stijgen, liggen vooral buiten de Randstad.

Oorzaak van de daling zoekt het woningplatform vooral in de coronacrisis. Door de pandemie zijn minder expats op zoek naar een huurwoning. Om de woningen toch te kunnen verhuren, besluiten verhuurders dan maar om de prijzen te verlagen.

Pararius is een online platform waar professionele aanbieders hun woningen te huur aanbieden. Naar eigen zeggen staat 65 procent van de beschikbare huurwoningen op het platform. Bij het bepalen van de cijfers is alleen gekeken naar woningen waar nieuwe huurders in zijn gekomen. De prijzen die huurders betalen die niet van woning zijn gewisseld, zijn buiten beschouwing gelaten.