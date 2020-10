Hotel- en congresketen Postillion heeft woensdag alle negen vestigingen in Nederland gesloten, zo heeft het bedrijf laten weten. Het is vanwege de nieuwe coronamaatregelen niet meer rendabel voor de keten om de hotels in Nederland open te houden.

Premier Mark Rutte kondigde dinsdag aan dat cafés en restaurants in Nederland de komende vier weken dicht moeten, maar maakte daarbij een uitzondering voor hotels. Postillion is voor inkomsten echter vooral afhankelijk van de zakelijke markt. Omdat het advies om zoveel mogelijk thuis te werken opnieuw van kracht is, gaat het slecht met de hotels.

De boekingen lopen sinds de aanscherping van de maatregelen op 28 september al terug. "We besloten toen al dat het bij verdere verzwaring geen zin had om open te blijven. De zakelijke ontmoeting is ons enige bestaansrecht. Als we onder een bepaalde bezettingsgraad komen, kunnen we beter tijdelijk sluiten", zegt Postillion-directeur Erik-Jan Ginjaar tegen.

In het voorjaar ging Postillion ook al ruim twee maanden dicht. Dat leidde tot het schrappen van een derde van de in totaal 350 arbeidsplaatsen. Inmiddels is de organisatie volgens de directeur weer op orde. Er zouden genoeg buffers zijn om de tweede golf van het coronavirus te overleven.

De omzet over dit jaar zal wel een flink stuk lager uitkomen dan vorig jaar, toen een omzet van 40 miljoen euro behaald werd. "Ruim 65 procent daaronder, schat ik nu in", aldus Ginjaar tegen de krant. De directeur verwacht ook dat de winst voor belastingen met 10 miljoen euro zal dalen. "Dat is fors, maar door tijdig in te grijpen heb ik het gevoel dat we de controle weer hebben en dus nu zelf ervoor kunnen kiezen de hotels te sluiten."