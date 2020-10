De topman van luchtvaartmaatschappij Emirates, Tim Clark, verwacht dat het herstel van de luchtvaart binnenkort al zal inzetten. Dat zei hij woensdag tijdens een online bijeenkomst. Hij denkt dat de coronacrisis een tijdelijke crisis is voor de luchtvaart, maar dat zijn maatschappij daar volledig van zal herstellen.

Clark vertelde dat hij niet gelooft in het "nieuwe normaal". "Ik denk dat de vraag zich volledig zal herstellen. Deze pandemie is tijdelijk", zei hij over de ergste crisis in de geschiedenis van de luchtvaart. "We hebben in het verleden al veel crises doorstaan, misschien niet zo erg als deze, maar we slaan ons er wel doorheen."

Tot nu toe wordt Emirates hard geraakt door de coronacrisis. Bij de luchtvaartmaatschappij zouden al duizenden banen verloren zijn gegaan. In juni meldden bronnen dat er 8.500 arbeidsplaatsen geschrapt werden. Daarnaast vroeg het bedrijf deze zomer aan het personeel om onbetaald verlof op te nemen.

De klap wordt enigszins verlicht doordat Emirates nog wel veel vrachtvluchten uitvoert. Deze vrachtvluchten naar zeventig tot tachtig bestemmingen "drukken het verlies aanzienlijk", aldus Clark.