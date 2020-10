Hornbach stelt mondkapjes vanaf maandag verplicht in alle vestigingen, meldt het bedrijf woensdag. De bouwmarktketen wil daarmee vooruitlopen op een landelijke verplichting.

Verder laat Hornbach weten dat klanten vanaf donderdag uiterlijk om 19.30 uur worden toegelaten, omdat de winkel een half uur later moet sluiten.

Verder gelden strenge regels om drukte te voorkomen. Er wordt maar één klant per 50 m2 toegelaten en beveiligers houden scherp in de gaten of iedereen zich aan de regels houdt.

"Wij volgen de richtlijnen, maar vinden dat we niet moeten wachten met de mondkapjesplicht totdat dit landelijk geregeld is", zegt algemeen directeur Evert de Goede in een verklaring. "We zullen eraan moeten wennen met zijn allen, maar het doel is helder: het virus eronder krijgen."

Klanten die een mondkapje zijn vergeten, krijgen er bij de deur een van Hornbach.