Nederlanders gaan er vanavond nog één keer massaal op uit om een hapje te eten in een restaurant, blijkt uit een rondvraag van NU.nl. Na 22.00 uur sluiten vrijwel alle eetgelegenheden in Nederland. Zo hoopt het kabinet de opmars van het coronavirus tegen te gaan.

Bij Liberty Foodbar in het Brabantse Bladel begon de drukte op dinsdag rond lunchtijd al. "Toen de maatregel duidelijk werd ontplofte de lunch, en ook bij het diner was het volle bak", zegt eigenaar Dick van Gerwen. "Om 20.00 uur (na de persconferentie, red.) zaten we weer volgeboekt voor vanavond."

Restaurantketen De Beren, goed voor bijna vijftig vestigingen in Nederland, ziet ook meer boekingen dan op een normale woensdag. Directeur Melvin van der Wielen denkt dat de restaurantgangers het er nog één keer van zullen nemen. "Gasten willen de laatste avond genieten en gaan wat langer en luxer eten", aldus Van der Wielen.

Het aantal reserveringen over de hele linie woensdag ligt zo'n 22 procent hoger dan die van een normale woensdag, becijfert boekingsplatform Bookdinner. Bij het platform, waar de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) mede-initiatiefnemer van is, zijn zo'n tweeduizend restaurants aangesloten.

De telefoons staan roodgloeiend bij de ondernemingen, omdat het mogelijk de laatste keer in misschien wel meer dan een maand is dat er buitenshuis mag worden gegeten. Het effect van de nieuwe coronamaatregelen wordt over twee weken onderzocht. Mocht het niet beter gaan, dan staat Nederland mogelijk voor een nieuwe lockdown.

Zoveelste dreun voor horeca

De maatregel zorgt, in hoeverre daar nog ruimte voor is, voor nieuwe kopzorgen bij horecaondernemers. De branche wordt telkens hard geraakt door de coronamaatregelen van het kabinet. Van der Wielen beschrijft het als een gevoel van onrecht. "Los van het geld, dat is heel vervelend, leeft vooral het gevoel dat de maatregelen niet eerlijk zijn. Er mogen sectoren openblijven waar veel meer besmettingen zijn."

Restaurants worden door de nieuwe maatregelen gedwongen om creatiever te ondernemen, om zo nog wat geld in het laatje te krijgen. "Ondernemers hebben in de eerste coronagolf geleerd hoe je omzetstromen behoudt", zegt Paul Wiertz, medeoprichter van Bookdinner. "Na de persconferentie was de boodschap: 'kom morgen nog bij ons voor lunch en diner. Later deze week komen we met andere initiatieven.'"

Een van die initiatieven is het afhalen en bezorgen van voedsel, waar ze zowel bij De Beren als bij de Liberty Foodbar in Bladel mee bezig zijn. Beide horecaondernemers denken hiermee rond de 30 procent van de normale omzet te redden. "Je kunt er nog wel een beetje omzet mee binnenharken, en zo houd ik mijn personeel aan het werk", zegt Van Gerwen. "Je gaat er de kosten niet mee dekken, het is meer bezigheidstherapie", aldus Van der Wielen.