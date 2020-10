Albert Heijn kampt door de drukte bij het online bestellen met technische problemen, laat een woordvoerder woensdag aan NU.nl weten. Het aantal online bestellingen bij de supermarktketen neemt toe, waardoor bezorgmomenten eerder vol raken, de app trager werkt en klanten soms helemaal niet online kunnen bestellen.

De supermarktketen is volgens de woordvoerder continu bezig met het uitbreiden van capaciteit, zodat klanten hun boodschappen kunnen bestellen. Wanneer de problemen zijn opgelost, meldt ze niet.

Ook bij Jumbo is het druk op de website, meldt de supermarktketen. Daardoor zitten meer bezorgmomenten vol dan normaal gesproken het geval is.

De online drukte bij de supermarkten is niet nieuw. In het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, werden ook flink meer boodschappen online besteld dan anders. Daardoor was het voor klanten ook toen lastig om een bezorgmoment te kunnen inplannen.