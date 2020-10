Zorgverzekeraar Menzis heeft een rechtszaak tegen farmaceut AstraZeneca over de prijs van een geneesmiddel tegen psychoses gewonnen. De octrooikamer van de rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag dat klanten van Menzis door de handelswijze van AstraZeneca een te hoge prijs voor het medicijn hebben betaald.

Volgens de rechtbank heeft de farmaceut concurrenten van de markt geweerd met een achteraf ongeldig bevonden octrooi. AstraZeneca heeft onterecht voordeel gehad van deze handelswijze en moet Menzis daarvoor compenseren.

De zaak draaide om het middel Seroquel. Als er vergelijkbare medicijnen van concurrenten waren geweest, had Menzis een goedkopere variant kunnen kiezen. De te vergoeden bedragen waren dan aanzienlijk lager geweest, stelt de rechtbank.

De zorgverzekeraar spreekt van een principiële zaak die alle verzekerden raakt. Als de prijs van medicijnen kunstmatig hoog wordt gehouden, heeft dat ook invloed op de hoogte van de premies voor zorgverzekeringen, redeneert Menzis.

Of de kous met de uitspraak in Den Haag juridisch af is, weet Menzis niet. Maar de verzekeraar hoopt dat AstraZeneca zich bij de uitspraak neerlegt en de schade vergoedt.

AstraZeneca is verrast over de uitspraak, waarvoor volgens het bedrijf "geen basis in het Europees en Nederlands recht" is. De farmaceut beraadt zich nog op verdere stappen.