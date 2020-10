Door de nieuwe coronamaatregelen wordt het voor sauna's en wellnesscentra erg lastig om nog open te gaan, zegt voorzitter Jos Keizer van de Vereniging van Nederlandse Sauna- en Wellness Bedrijven (VNSWB) woensdag tegen NU.nl. De waarschuwing volgt op de aankondiging van het kabinet dat restaurants in Nederland vanaf woensdagavond dicht moeten blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie een dagje sauna boekt, doet dat vaak in combinatie met een lunch of diner om weer wat vocht aan te vullen. Door de sluiting van de restaurants vallen die combinaties echter in het water. "Sauna's en restaurants horen echt bij elkaar. Het een kan echt niet zonder het ander", aldus Keizer.

Het is de zoveelste klap voor de Nederlandse saunabranche: door eerdere coronamaatregelen draaien de zweethokken al een paar maanden op slechts 50 procent van de capaciteit. Tussen maart en juli waren ze zelfs gesloten. "Die 50 procent wordt met de sluiting van de restaurants ook weer gehalveerd, waardoor het heel moeilijk wordt om nog open te gaan."

De sauna- en wellnessbranche heeft de hoop nu gevestigd op het Outbreak Management Team (OMT). Het OMT raadt het kabinet aan te onderzoeken of restaurants onder strenge voorwaarden alsnog geopend kunnen worden. "Dan zouden we in de huidige situatie blijven en dat gaat prima. Dat helpt om de schade te beperken", zegt VNSWB-voorzitter Keizer.

Als in sauna's toch geen eten geserveerd kan worden, dan wil de saunabranche extra financiële steun vanuit Den Haag. "Het een kan niet zonder het ander, dus dat moet gecompenseerd worden. Er moet gestut gaan worden", meent Keizer.