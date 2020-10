Om discussies met klanten over de regels voor alcoholverkoop voor te zijn, sluit Deen Supermarkten vanaf donderdag alle vestigingen om 20.00 uur. De keten zegt dat het door het kabinet afgekondigde verbod op alcoholverkoop na dat tijdstip niet of nauwelijks te handhaven is.

Normaliter sluiten de meeste winkels van Deen om 21.00 uur en sommige vestigingen een uur later. Een woordvoerder zegt tegen het Noordhollands Dagblad dat de keten met het oog op de veiligheid van de medewerkers eieren voor haar geld kiest. De maatregel moet voorkomen dat die in "oeverloze discussies" met klanten verzeild raken.

Voor wat betreft mondkapjes wacht Deen af of er een mondkapjesplicht wordt ingevoerd. Nu geldt een dringend advies om in publieke binnenruimtes een niet-medisch mondmasker te dragen.

Deen heeft zo'n tachtig supermarkten in Nederland, voornamelijk in Noord-Holland.