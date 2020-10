Daimler en BMW onderzoeken de verkoop van Park Now, het Nederlandse bedrijf achter onder meer de parkeerapp Park Mobile. Dat meldt nieuwsdienst Bloomberg op basis van ingewijden. De eventuele verkoop levert waarschijnlijk enkele honderden miljoenen euro's op.

Park Now is opgericht in Amsterdam en is ook het bedrijf achter de apps Park Line, Ring Go en Park Now. Het maakt onderdeel uit van Your Now, waarin autobouwers Daimler en BMW hun mobiliteitsdiensten hebben ondergebracht.

Beide bedrijven zouden een verkoop onderzoeken om zich meer te richten op hun kernactiviteiten. Volgens de ingewijden zou taxi-app Uber mogelijk interesse hebben om Park Now in te lijven.

Of het daadwerkelijk tot een transactie komt, is nog niet duidelijk. Het huidige onderzoek, in samenwerking met adviesgroep Rothschild, moet daar meer duidelijkheid over geven. Park Now wilde desgevraagd geen commentaar geven.