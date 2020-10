Kaarten van het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom blijven de komende jaren gebruikt worden om Uber-passagiers naar de juiste bestemming te brengen. Het Amsterdamse bedrijf maakte de verlenging van de overeenkomst met Uber woensdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

TomTom zal als onderdeel van de deal kaarten en verkeersinformatie leveren aan Uber. De chauffeurs van de taxidienst krijgen ook een belangrijke taak: zij kunnen kaarten bewerken, om de diensten zo up-to-date mogelijk te houden. Uber is wereldwijd in zo'n tienduizend steden beschikbaar.

De overeenkomst is een volgende stap in de verandering van TomTom. Waar het navigatiebedrijf het vroeger moest hebben van de verkoop van losse navigatiekastjes in de winkel, werkt het nu vaker samen met autobedrijven. Vorige maand sloot TomTom nog een overeenkomst met Maserati, waardoor de kaarten van TomTom vanaf 2021 in alle peperdure auto's van het Italiaanse autobedrijf te vinden zijn.

De deals hebben nog geen effect op de kwartaalcijfers van het navigatiebedrijf. De omzet daalde in het derde kwartaal met 10 procent ten opzichte van 2019 en kwam uit op 148 miljoen euro. De omzetdaling is vooral te verklaren door de lagere verkoop van consumentenproducten: die daalden met een kleine 40 procent. Onder de streep leed TomTom een nettoverlies van 67 miljoen euro.