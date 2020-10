Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, waartoe ook Thuisbezorgd behoort, zag ook in het derde kwartaal het aantal bestellingen fors stijgen. Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf woensdag heeft gepubliceerd. Hoewel geen verklaring wordt gegeven, lijkt de COVID-19-pandemie hiervoor een belangrijke oorzaak.

Wereldwijd rapporteerde Just Eat Takeaway een groei van het aantal bestellingen van 46 procent in het derde kwartaal. Van de belangrijkste markten waarin het bedrijf actief is, was Canada de grootste groeier. Daar werden bijna tweemaal zoveel maaltijden besteld als in dezelfde periode vorig jaar. In Nederland was sprake van een stijging van 32 procent

In heel 2020 tot dusver zette het bedrijf een groei van 37 procent in de boeken. Cijfers over omzet en winst zijn nog niet bekendgemaakt. Deze worden later gepubliceerd.

Eerder deze maand kreeg het bedrijf de goedkeuring van aandeelhouders voor de overname van Grubhub. De riante beloning van Grubhub-topman Matt Maloney kreeg echter geen toestemming. De aandeelhouders van het over te nemen bedrijf moeten nog akkoord gaan met de plannen. Komend voorjaar gaan ze hierover stemmen.

De groei van Just Eat Takeaway komt niet zozeer door de overname van Just Eat eerder dit jaar. Bij de cijfers over 2019 zijn de bestellingen van Just Eat opgeteld, ook al was het bedrijf toen nog niet overgenomen.