Supermarkten moeten beter toezien op het deurbeleid, het maximale aantal klanten per winkel en de hygiënemaatregelen. Daarnaast mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht. Winkels die in overtreding zijn, kunnen per direct worden gesloten. Dat heeft premier Mark Rutte dinsdagavond bekendgemaakt.

"We zien op dit moment dat het nog te druk is in de winkels. We gaan met de detailhandel in gesprek om het deurbeleid en het hygiënebeleid aan te scherpen. Als we ter plekke zien dat het toch niet goed gaat, dan kan een winkel per direct worden gesloten", zo sprak de premier.

In een verklaring zegt Albert Heijn dat het nog niet kan zeggen hoe het de aangekondigde maatregelen in de praktijk zal toepassen. Wel laat Albert Heijn weten dat het met andere supermarkten zal optrekken onder de regie van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

"De aangescherpte maatregelen hebben gevolgen voor onze collega's, klanten en winkels en roepen veel vragen op over de toepassing hiervan. Wij werken hier achter de schermen hard aan, zodat we een bijdrage kunnen leveren aan de overheidsmaatregelen en tegelijkertijd een prettige en veilige winkel- en werkomgeving voor medewerkers en klanten kunnen waarborgen", aldus Albert Heijn.

In een eerste reactie zegt het CBL, de organisatie die de belangen van supermarkten behartigt, dat het op woensdag met de leden zal overleggen over hoe alle maatregelen ingevuld zullen worden. Later op de dag wordt een statement verwacht.