De provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de gemeenten Kerkrade, Losser en Emmen roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdag op om het mogelijk te maken om energie uit te wisselen met Duitse buurgemeenten. Aan beide kanten van de grens is het net soms overbelast door verschillen in vraag en aanbod. Door duurzame energie uit te wisselen, moeten die problemen te voorkomen zijn.

Op dit moment mag elektriciteit alleen via het hoogspanningsnet grensoverschrijdend worden getransporteerd.

In de elektriciteitswet uit 1998 is afgesproken dat via het laagspanningsnet geen elektriciteit over de grens mag worden getransporteerd, omdat landen dan in de knoop komen met vergoedingen en belastingen voor de elektriciteit, legt een woordvoerder van TenneT uit aan NU.nl.

Daarnaast raakt zo'n laagspanningslijn gemakkelijk overbelast, waardoor het ook technisch ingewikkeld is om elektriciteit uit te wisselen.

Als de gebieden toch de ruimte krijgen om te experimenten, maakt dat meerdere pilotprojecten in de regio's mogelijk. Zo zijn Emmen en de Duitse buurgemeente Haren al in 2016 gestart met een project waarbij ze de regionale netten willen verbinden, om zo de zon- en windparken daar efficiënter te kunnen inzetten.

Daarnaast willen de gemeenten Losser en Bad Bentheim samen een energiepark ontwikkelen en wil de gemeente Kerkrade duurzame energie halen uit een park in een Duitse buurtgemeente.