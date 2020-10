In de aanloop naar de EU-top van aanstaande donderdag, het moment waarop de Britse premier Boris Johnson het liefst een handelsakkoord wil zien, hebben de EU-ministers herhaald dat er nog te weinig vooruitgang is geboekt en dat er aan Britse zijde meer actie nodig is.

De Duitse EU-minister Michael Roth zei op dinsdag dat de Britten in beweging moeten komen op het gebied van visserij, een geschillencommissie en eerlijke concurrentie. "We zijn op een kritiek punt in de onderhandelingen beland en we staan allemaal onder extreme druk. De tijd raakt op", aldus Roth.

Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU, heeft naar verluidt binnenskamers gezegd dat hier en daar weliswaar vooruitgang geboekt is, maar dat de vordering verre van genoeg is. Publiekelijk zei hij dat de EU de komende dagen en weken zal blijven benutten om tot een eerlijk handelsakkoord te komen. Hij prees daarbij de eensgezindheid binnen de unie in de aanloop naar de top.

Tegelijkertijd klinkt er kritiek op de Franse onverzettelijkheid op het gebied van visserij. De Franse EU-minister Clement Beaune zei dinsdag dat de EU op het gebied van topprioriteiten "standvastig" moet zijn. Naar verwachting zal de Franse president Emmanuel Macron dit punt later deze week herhalen, ondanks de toenemende druk op de Fransen om zich flexibeler op te stellen. Mede hierdoor is het volgens bronnen in Brussel uitgesloten dat deze week een handelsakkoord wordt gesloten.

Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, laat dinsdag een ander geluid horen. Hij stelt dat er deze week wel degelijk een akkoord gesloten kan worden. Tegenover het parlement verklaarde hij dat de EU zich daarvoor wel net zo flexibel en pragmatisch moet opstellen als het Verenigd Koninkrijk tot nu toe heeft gedaan.