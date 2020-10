De Europese Commissie (EC) verlengt de Tijdelijke kaderregeling voor de staatssteun tot en met 30 juni 2021. Dat betekent dat lidstaten bedrijven die in financieel zwaar weer komen door de coronacrisis makkelijker kunnen blijven ondersteunen, meldt de EC dinsdag.

De regeling, die oorspronkelijk op 31 december zou aflopen, werd in maart aangenomen zodat lidstaten snel konden handelen tijdens de coronacrisis en steun konden verlenen aan bedrijven. Zo konden overheden bijvoorbeeld bedrijven die onderzoek doen naar het coronavirus of tests ontwikkelen om het virus op te sporen makkelijker steunen.

Overheden konden dankzij de regeling ook kleine ondernemingen en start-ups de crisis door helpen en particuliere investeringen aanmoedigen. Tegelijkertijd zorgt de regeling ervoor dat de markt van de Europese Unie een gelijk speelveld blijft voor ondernemers.

De tijdelijke regeling kwam in maart boven op de bestaande staatssteunregels die lidstaten al konden gebruiken om ervoor te zorgen dat de economie overeind bleef. Het is niet de eerste keer dat de Commissie zo'n regeling in het leven roept; in 2008, tijdens de wereldwijde financiële crisis, gebeurde dat ook.