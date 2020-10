Maersk, de grootste containerrederij ter wereld, schrapt tweeduizend banen om kosten te besparen. Dat maakt de Deense onderneming dinsdag bekend.

Ongeveer een op de vijf containers die wereldwijd verscheept worden, wordt vervoerd met de blauwe schepen van Maersk. De reder heeft wereldwijd zo'n 80.000 mensen in dienst en is ook aanwezig in de haven van Rotterdam.

Volgens Maersk is het containervervoer sneller aangetrokken dan eerder was verwacht na de grote klap in het voorjaar. Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 viel toen veel vervoer weg. Ook zijn de tarieven als gevolg van de toegenomen vraag omhooggegaan. Evengoed ligt het vervoer nog wel onder het niveau van vorig jaar.

Het schrappen van tweeduizend banen is onderdeel van een vorige maand aangekondigde reorganisatie waarbij Maersk het containervervoer en de logistieke activiteiten op het land wil integreren.