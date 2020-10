De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is in de drie maanden tot augustus opgelopen naar 4,5 procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Office for National Statistics.

In de drie maanden tot juli was de werkloosheid toegenomen tot 4,1 procent. Steeds meer mensen komen zonder werk te zitten, ondanks de maatregelen van de overheid om werkloosheid als gevolg van de coronacrisis te voorkomen. Het aantal mensen met betaald werk daalde van juli op augustus met 153.000.

De Bank of England voorspelde eerder dat de werkloosheid in het VK aan het eind van het jaar uitkomt op 7,5 procent. De overheid bouwt de steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis steeds verder af.

Met het eerste steunpakket was een bedrag van 50 miljard pond (ruim 55 miljard euro) gemoeid. In november komt daar een nieuw, soberder pakket voor in de plaats.