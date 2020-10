Hernieuwbare brandstoffen zijn in 2025 de belangrijkste bron voor de productie van elektriciteit in plaats van kolen. Dat zegt het International Energy Agency (IEA) in de dinsdag gepubliceerde World Energy Outlook.

Vooral zonne-energie zal een bijdragen leveren aan de groeispurt die hernieuwbare energie maakt als bron voor de productie van elektriciteit. Zonne-energie neemt 80 procent daarvan voor zijn rekening, zegt het IEA.

"Ik zie zonne-energie als de nieuwe koning van de wereldwijde elektriciteitsmarkten", zegt IEA-topman Fatih Birol. "Uitgaande van het beleid van vandaag de dag, zitten we op een schema waarin vanaf 2022 jaarlijks records worden gebroken voor het gebruik ervan."

Zonne-energie heeft de wind mee dankzij steeds meer schaalgrootte en subsidies, daardoor worden de kosten lager. De aanleg van parken met zonnepanelen is volgens het IEA in de meeste landen inmiddels voordeliger dan een nieuwe kolen- of gascentrale bouwen.