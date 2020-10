Als de horeca weer helemaal dicht moet, betekent dat de doodsteek voor heel veel bedrijven in de sector. Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) dinsdag tegen NU.nl.

Het kabinet zal dinsdagavond nieuwe maatregelen aankondigen in een poging het oplopende aantal coronabesmettingen weer in te dammen. "Er is nu uitgelekt dat een algehele sluiting van de horeca dreigt. Het wrange is dat de meeste lekken doorgaans juist blijken te zijn", aldus de KHN-voorman.

Het zou gaan om een sluiting van twee weken. "Dat werd in maart ook gezegd", schampert Willemsen. "Er wordt nu al weken aan dezelfde knoppen gedraaid, zonder enig effect." KHN voelt zich ook buitenspel gezet door 'Den Haag'. "We horen het pas op het laatste moment als er iets besloten wordt."

De economische schade loopt voor de horeca inmiddels in de vele miljarden. "Ondanks de steunmaatregelen, hebben de horecaondernemers al wel 10 miljard euro uit de eigen spaarpot bijgelegd", stelt de voorzitter van KHN.

De horeca kan nog steeds gebruikmaken van het standaardpakket aan maatregelen zoals dat voor elke sector geldt die geraakt wordt. "Als we nu weer extra getroffen worden, verwachten we zeker wat extra's", besluit Willemsen.

Praat mee op NUjij Ben jij horecaondernemer? Laat op reactieplatform NUjij weten wat een algehele sluiten voor jouw café of restaurant betekent.

Dinsdag om 19.00 uur kondigt minister-president Mark Rutte namens het kabinet aan welke nieuwe maatregelen er worden genomen om de coronacrisis te bestrijden.