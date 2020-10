Nederlandse huishoudens beschikten op 1 januari vorig jaar in doorsnee over een vermogen van 49.800 euro. Dat is 12.000 euro meer dan het jaar daarvoor. Die toename komt vooral doordat woningen in waarde zijn blijven stijgen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Het vermogen is daarmee volgens het statistiekbureau weer boven het niveau van 2008, het jaar waarin de financiële crisis uitbrak.

De 7,8 miljoen huishoudens beschikten gezamenlijk over 2.400 miljard euro aan bezittingen. Daartegenover stond 870 miljard euro aan schulden. "Waardoor het totale vermogen uitkwam op 1.540 miljard euro", aldus het CBS.

Het zijn vooral de prijzen van de eigen woning die het vermogen van Nederlanders bepalen. "Bijna zes op de tien huishoudens hadden in 2019 een eigen woning." En die eigen woning is met 60 procent van de bezittingen het grootste vermogensbestanddeel.