Nederlandse consumenten geven dit jaar naar verwachting 7,5 miljard euro minder uit aan eten buiten de deur. Anderzijds wordt 3,7 miljard euro meer uitgegeven aan eten dat thuis wordt geconsumeerd. Per saldo verdampt daarmee 3,8 miljard euro aan omzet aan eten als gevolg van de coronacrisis.

Dat heeft FoodService Instituut Nederland (FSIN) becijferd. "We eten niet minder, maar wel op goedkopere plekken. Thuis in plaats van buiten de deur", zegt FSIN-directeur Jan-Willem Grievink maandag.

De omzet in de totale zogenoemde out of home-markt, daar valt de horeca onder maar ook bijvoorbeeld de bedrijfskantine, daalt dit jaar met 38 procent vergeleken met een jaar eerder. In de zogenoemde at home-markt zien supermarkten en speciaalzaken de omzet met ruim 9 procent toenemen.

Vooral catering, de zakelijke hotellerie en de nachthoreca lijden veel omzetverlies. "Tegelijkertijd groeien maaltijd- en boodschappenbezorging explosief en profiteren supermarkten en speciaalzaken", aldus FSIN.

De organisatie tekent bij de cijfers aan dat eventuele nieuwe maatregelen de cijfers opnieuw zullen beïnvloeden.