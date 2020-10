De Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson voor hun onderzoek naar veilingen, werd maandag bekend. Ze onderzochten beiden welke veilingen het beste werken en gebruikten deze inzichten om nieuwe veilingen te ontwerpen. Waarom is dit onderzoek zo relevant en verdient het een Nobelprijs? We vroegen het aan Pieter Gautier, hoogleraar economie aan de afdeling algemene economie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Nobelprijswinnaars onderzochten welke veilingen in verschillende situaties het beste werken en ontwikkelden daar ook nieuwe modellen voor. Hun inzichten zijn toegepast bij veilingen van radiofrequenties en van staatsobligaties.

Wat maakt het onderzoek van Milgrom en Wilson, de winnaars van de Nobelprijs voor de economie dit jaar, zo bijzonder?

"Er was al veel over veilingen bekend, Milgrom en Wilson keken echter ook naar veilingen van producten waarvan de waarde deels onzeker was. Dit geldt bijvoorbeeld voor een olieveld of mobieletelefoonfrequenties. Bij veilingen van mobieletelefoonfrequenties, is het voor bieders ook belangrijk om landelijke dekking te verkrijgen en als je een veiling ontwerpt moet je daar rekening mee houden. Milgrom en Wilson lieten zien hoe je dat kon doen."

Waarom is het onderzoek van de Nobelprijswinnaars ook maatschappelijk relevant?

"Een veilig is een hele mooie manier om erachter te komen wat kopers over hebben voor een product of dienst. Een bieder concurreert immers met andere bieders en degene met de hoogste waardering krijgt het product. Als het om aanbestedingen gaat, is het alternatief dat de beste lobbyers winnen en dat is veel minder efficiënt. Het onderzoek van Milgrom en Wilson laat ook zien hoe de overheid door slimme veilingen, monopoliewinsten kan afromen."

Wat zijn voorbeelden van veilingen waarmee Nederlanders in het dagelijkse leven te maken krijgen?

"Een mooi voorbeeld is het kopen van een huis. Wanneer je op een huis biedt, houd je zowel rekening met wat je persoonlijk aanspreekt aan het huis, maar zeker ook met de marktwaardering want je moet het huis later ook weer verkopen. Wilson waarschuwde voor de zogenoemde 'vloek van de winnaar': gemiddeld schatten kopers de waarde van een huis goed in, maar de winnaar is niet de gemiddelde bieder, de winnaar schatte de waarde waarschijnlijk te hoog in. Dit probleem is groter bij veilingen waar je je bod in een enveloppe plaatst omdat je dan niet kan leren van de andere bieders."

Een groot deel van de veilingen speelt zich inmiddels online af. Hoe ziet u de bevindingen van de Nobelprijswinnaars hier terug?

"De winnaars hebben hier zelf niet veel onderzoek naar gedaan, maar je kunt laten zien dat als verkopers kunnen kiezen hoe ze een product verkopen - via een vaste prijs, onderhandeling of veiling - en kopers kunnen kiezen naar welke verkoper ze gaan dat veilingen optimale verkoopmechanismen zijn."

In de komende periode zullen staten of private partijen mogelijk moeten bieden op het krijgen van rechten op coronavaccins. Hoe verhouden de modellen van Milgrom en Wilson zich hiertoe?

"Zowel Milgrom en Roberts hebben ook veel bijdragen geleverd aan het ontwerpen van markten. Ze hebben zelf niet direct naar de markt voor vaccins gekeken maar Susan Athey die bij Milgrom is gepromoveerd wel. Voor een vaccin geldt dat het zeer kostbaar is om te ontwerpen maar dat meestal slechts één op de tien succesvol is. Om bedrijven toch prikkels te geven om hierin te investeren is het van belang dat landen zich van tevoren vastleggen op het kopen van deze vaccins en dat ze diversificeren door meerdere vaccins tegelijk te kopen."