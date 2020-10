Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is niet van plan om de invoering van het duurdere energielabel voor woningen uit te stellen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, die om uitstel had gevraagd. De regels moeten begin volgend jaar ingaan.

Een woning moet een energielabel hebben als de eigenaar die wil verkopen. Nu kunnen ze dit label nog digitaal regelen, wat enkele euro's tot enkele tientjes kost. Vanaf 1 januari moeten zij hiervoor een expert laten langskomen, wat extra uitgaven met zich meebrengt. Volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) zorgt dit ervoor dat het label zo'n 190 euro gaat kosten. Bovendien is er twijfel of de expert aansprakelijk is als het energielabel niet klopt.

Vorige maand diende VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis een motie in om de invoering uit te stellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde hiermee in. Toch is Ollongren niet van plan de invoering op de lange baan te schuiven.

Volgens haar kan dat niet, omdat het indruist tegen Europese regels. Ze schrijft daarnaast dat het label nauwkeuriger en betrouwbaarder wordt doordat de expert de woning daadwerkelijk bezoekt. De bewindsvrouw voegt eraan toe dat de expert wel degelijk aansprakelijk is, omdat dit zo is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.

Ook wil Ollongren de prijzen van de nieuwe energielabels monitoren en vergelijken met die in andere landen. Mede op basis daarvan wil ze bekijken of prijsaanpassingen in de toekomst noodzakelijk zijn.