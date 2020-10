Het personeel van Miss Etam en vakbond AVV vragen voorlopig geen faillissement van de kledingketen aan. Ze zien ervan af omdat de nieuwe eigenaar is overgegaan tot de betaling van de lonen, meldt Martin Pikaart van AVV maandag.

Eind vorige week dreigden het personeel, de ondernemingsraad en de vakbond het faillissement van Miss Etam aan te vragen. De nieuwe eigenaar, Martijn Rozenboom, zou de winkels slecht onderhouden en de lonen niet betalen. Een deel van de winkels is in de afgelopen weken gesloten.

Vrijwel het voltallige personeelsbestand heeft vorige week een loonvordering ingesteld. Als daar geen passend antwoord op zou komen, zou het faillissement aangevraagd worden.

Inmiddels blijkt dat een groot deel van de werknemers loon heeft ontvangen. "Daardoor is de grondslag onder de faillissementsaanvraag weg", legt Pikaart uit. "Maar we blijven uiteraard de vinger aan de pols houden."

Het is al geruime tijd onrustig rond Miss Etam. De modeketen was tot deze zomer in handen van het Belgische FNG. Dat bedrijf ging in augustus op de fles, waarna het zijn Nederlandse onderdelen verkocht aan NXT Fashion van Rozenboom. Naast Miss Etam gaat het om de ketens Steps, Promiss, Claudia Sträter en Expresso. De twee laatstgenoemde onderdelen werden daarna doorverkocht aan de Van Uffelen Groep uit Delft. De rest bleef in handen van Rozenboom.

Hij liet vorige week weten inderdaad achter te lopen met loonbetalingen, maar voegde eraan toe dat dit kwam doordat de overname pas kort geleden heeft plaatsgevonden en niet alles administratief geregeld was. Ook meldde Rozenboom dat enkele winkels gesloten zijn, maar dat dit een beslissing van de verhuurders was.