Luchtvaartmaatschappij British Airways (BA) krijgt per direct een nieuwe topman. Alex Cruz, die in de vier jaar dat hij bij BA aan het roer stond te maken kreeg met vele tegenslagen, wordt als CEO opgevolgd door Sean Doyle.

Doyle is afkomstig van Aer Lingus, de Ierse luchtvaartmaatschappij die net als BA deel uitmaakt van de International Airlines Group (IAG).

De wisseling van de wacht van de maatschappijen is het eerste wapenfeit van de vorige maand aangetreden topman van IAG, Luis Gallego. Cruz stond sinds 2016 aan het roer van BA en blijft nog even betrokken bij de maatschappij als niet-uitvoerende bestuurder, zo is maandag bekendgemaakt.

De nieuwe topman van de Britse nationale luchtvaartmaatschappij wacht een grote uitdaging, BA verkeert net als alle andere airlines in zwaar weer sinds de uitbraak van COVID-19. De verschuivingen in het bestuur van de luchtvaartmaatschappijen hebben daar volgens moederbedrijf IAG ook mee te maken. Cruz moest bekendmaken dat er dertienduizend banen verdwijnen bij BA.

Maar hij was ook de eindverantwoordelijke bij British Airways toen de maatschappij vorig jaar een boete kreeg van 230 miljoen dollar voor een datalek, waarbij de gegevens van reizigers op straat kwamen te liggen. En hij was CEO toen als gevolg van een IT-storing in 2017 tienduizenden reizigers strandden.

Bovendien kreeg BA onder zijn bewind voor het eerst in het bestaan te maken met een staking van de piloten. Dat kostte de maatschappij meer dan 137 miljoen euro.