De houders van Britse aandelen Unilever zijn in grote meerderheid akkoord gegaan met het vertrek van het bedrijf uit Nederland, zegt een woordvoerder van het levensmiddelenconcern maandag.

Unilever wil af van zijn duale structuur, waarbij het zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit heeft. De multinational wil in de toekomst uitsluitend Brits zijn. Dit moet het bedrijf flexibeler maken bij bijvoorbeeld overnames.

Voor deze stap heeft het toestemming nodig van de aandeelhouders. De Nederlandse aandeelhouders gingen vorige maand al akkoord. Maandag was het de beurt aan de Britten, van wie de overgrote meerderheid instemde met het plan. Volgens de huidige planning zet Unilever de duale structuur overboord op 22 november 2020.

Het betreft een vertrek 'op papier'. Het huidige hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam blijft bestaan, maar zal geen dienst meer doen als hoofdkantoor. Ook voor het personeel heeft het geen gevolgen.

De enige beer op de weg is een plan van GroenLinks om bedrijven die uit Nederland vertrekken, een 'boete' op te leggen als ze zich verplaatsen naar een land waar geen of minder dividendbelasting hoeft te worden betaald. Volgens dit plan zou Unilever bij het vertrek 11 miljard euro moeten afrekenen. Het concern heeft al gezegd dat het afstoten van de Nederlandse nationaliteit in dat geval van de baan is.

De GroenLinks-plannen moeten nog goedkeuring krijgen van de Eerste en Tweede Kamer. Het is lang niet zeker of die wel akkoord gaan. Vorige week maakte de Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van het kabinet, alvast gehakt van de invoering van zo'n vertrekboete.