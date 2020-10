De omvang van de Nederlandse uitvoer van goederen was in augustus 2 procent kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt statistiekbureau Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er werden vooral meer aardolie-, metaalproducten en transportmiddelen geëxporteerd.

De daling was in augustus bij lange niet zo scherp als in de voorjaarsmaanden. Van maart tot en met juni was elke maand sprake van krimp. In april en mei waren de dalingen het grootst: respectievelijk -13,5 en -11,8 procent.

In augustus nam ook het volume van de import af. Het ging om een afname van 0,8 procent.

Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in oktober wat gunstiger dan in augustus. Dit komt met name doordat Europese industriële ondernemers, onder meer in Duitsland, inmiddels meer vertrouwen hebben. Een verbetering van de omstandigheden resulteert overigens niet automatisch in een grotere export.

In de cijfers zijn alleen de in- en uitvoer van goederen meegenomen. Over de import en export van diensten rapporteert het CBS niet maandelijks.