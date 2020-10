Het aantal bedrijven dat failliet ging is voor het eerst in vijf maanden gestegen, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In september gingen 183 bedrijven failliet. Een maand eerder waren dat er nog 173. Wel liggen de cijfers nog beduidend lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het lijkt erop dat de coronacrisis voor het eerst sinds het voorjaar zichtbaar wordt in het aantal bedrijven dat bankroet gaat. In april was er nog een piek van 335 faillissementen. Daarna daalde het aantal vier maanden op rij, om in augustus zelfs op het laagste punt in 21 jaar uit te komen.

Oorzaak daarvan is waarschijnlijk het steunpakket dat het kabinet heeft ingevoerd om bedrijven overeind te houden tijdens de COVID-19-pandemie. Het gaat dan onder meer om de loonkostensubsidie (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dit zorgde ervoor dat veel bedrijven toch hun hoofd boven water konden houden.

Van alle sectoren gingen in september in de handel de meeste bedrijven bankroet, namelijk veertig. Het is echter wel de branche met het grootste aantal bedrijven. Relatief gezien werden de meeste faillissementen geteld in de sector vervoer en opslag.

Alarmerend is de stijging van het aantal faillissementen zeker nog niet. In september 2019 gingen bijvoorbeeld 257 bedrijven bankroet en in dezelfde maand in 2018 waren dat er 224. Dat zijn er beduidend meer dan de 183 van afgelopen maand.

Als gekeken wordt naar het gehele jaar tot nu toe, ligt het aantal faillissementen ook lager dan in 2019. In de eerste veertig weken van 2020 gingen 2.621 bedrijven op de fles. Dat zijn er 264 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.