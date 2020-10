De Britse overheid gaat twee derde van de salarissen betalen van het personeel van bedrijven die gesloten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat maakte de Britse minister van Financiën Rishi Sunak vrijdag bekend.

Het steunpakket volgt nadat het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen week sterk toenam. Om de groei een halt toe te roepen, zal premier Boris Johnson maandag waarschijnlijk extra maatregelen aankondigen, zoals het sluiten van pubs in Engelse steden als Liverpool, Manchester, Sheffield en Newcastle, waar veel besmettingen zijn.

De Britse overheid zal twee derde van de salarissen betalen, met een maximum van 2.100 pond (zo'n 2.220 euro) per maand, om de horecagelegenheden uit de brand te helpen. "Ik hoop dat dit pakket veiligheid en een vangnet biedt voor mensen en bedrijven in de aanloop naar een mogelijk moeilijke winter", aldus Sunak.

De burgemeesters van Manchester, Liverpool, Sheffield en Newcastle laten zaterdag in een reactie weten niet blij te zijn met het voorstel. "Onvoldoende", noemt burgemeester Andy Burnham van Manchester het steunpakket. "We zouden onze inwoners ellende bezorgen en onze bedrijven ten onder laten gaan als we het pakket van de minister accepteren. We gaan dat dus niet doen", aldus Burnham.