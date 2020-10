De meeste werknemers van Microsoft mogen voortaan tot de helft van hun aantal uren op afstand werken, meldt het bedrijf zaterdag in een blogpost. De techgigant kondigt dat aan terwijl de kantoren juist weer heropend worden.

De softwaremaker schrijft dat de meeste werknemers ervoor kunnen kiezen om thuis te werken, maar dat het niet voor elke werknemer geldt. Sommige werknemers kunnen niet vanuit huis werken, omdat ze toegang tot hardware van Microsoft nodig hebben. Het Amerikaanse techbedrijf had in juni wereldwijd zo'n 163.000 mensen in dienst.

"Het is ons doel zo flexibel mogelijk te zijn om individuele werkstijlen te kunnen ondersteunen, terwijl we aan de andere kant kijken naar onze zakelijke behoeften en hoe we onze cultuur kunnen behouden", schrijft het bedrijf.

Met de aankondiging volgt Microsoft andere techbedrijven als Google, Facebook en Twitter, die eerder al aankondigden flexibeler te zullen zijn over de werkplek van werknemers. Twitter geeft werknemers voor onbepaalde tijd de ruimte om een eigen werkplek te kiezen, terwijl werknemers van Google en Facebook tot respectievelijk juni en juli volgend jaar thuis mogen werken.