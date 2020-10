Vakbond FNV roept Nederlanders op meer respect te tonen voor werkenden in onder meer bussen, treinen en in de zorg. "De maat is vol", schrijft FNV-vicevoorzitter Kitty de Jong zaterdag.

De oproep volgt na een week waarin onder meer een buschauffeur werd mishandeld nadat hij een passagier verzocht een mondkapje te dragen. Ook in ziekenhuizen waren meerdere incidenten bij het overplaatsen van patiënten. Het Haaglanden Medisch Centrum besloot daarom deze week extra beveiliging in te zetten.

"Veel mensen die maatregelen in ons aller belang moeten handhaven, zoals treinconducteurs en gemeentelijke handhavers, spreken mensen aan en krijgen vaker agressie terug, horen wij van onze leden", aldus De Jong.

Naast agressie ziet de vakbond ook dat mensen in bijvoorbeeld het ov de belangrijkste coronamaatregelen naast zich neer leggen. "Te veel mensen houden geen afstand en volgen de verplichting of het advies een mondkapje te dragen niet op. Dit veroorzaakt stress en een onveilig werkklimaat."

Werkgevers zijn volgens de FNV verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werksituatie en de vakbond is met hen in gesprek over oplossingen. "Maar vandaag zeggen we als grootste werknemersorganisatie van Nederland: blijf van onze mensen af, zet ze niet onder druk door scheldpartijen, en volg hun instructies op. Kortom: heb respect voor ze", aldus de FNV-vicevoorzitter.