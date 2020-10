Kledingketen Wibra maakt in België een doorstart met 36 van zijn 81 winkels, zo maakt het bedrijf vrijdag bekend. Het nieuws volgt nadat donderdag duidelijk was geworden dat een faillissement onafwendbaar was. Ook wil de keten 183 van de 439 personeelsleden in dienst houden.

Wibra heeft het al geruime tijd moeilijk in België. Een laatste poging om het faillissement af te wenden strandde donderdag bij de rechtbank. Nu maakt de keten dus met minder dan de helft van de winkels een doorstart, nadat akkoord is gekregen van de curatoren. De vestigingen zitten verspreid over Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De keten is ervan overtuigd dat het de overgebleven winkels rendabel kan maken. Daarbij wil het bedrijf het assortiment, de presentatie en communicatie beter aanpassen aan de wensen van de klant.

De 36 winkels blijven nog even gesloten, zodat de werknemers de tijd hebben om een goede afweging te maken over het arbeidscontract dat ze voorgelegd krijgen. Wibra meldt dat de 183 personeelsleden in dienst kunnen blijven onder dezelfde voorwaarden als vóór het faillissement.

Oorzaak van het bankroet was volgens de directie de uitbraak van COVID-19. Weliswaar had de keten het al geruime tijd moeilijk, maar deze verliezen konden worden opgevangen door andere onderdelen van het concern. Dit was door de coronacrisis niet meer mogelijk.

Zodra de winkels weer opengaan, zal Wibra ze opnieuw inrichten en bevoorraden "om met een nieuw elan te kunnen starten". Het faillissement heeft geen betrekking op de winkels in Nederland.