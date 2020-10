Minstens dertig van de zestig winkels van modemerken Claudia Sträter en Expresso blijven open. Dat maakt de nieuwe eigenaar Van Uffelen Groep vrijdag bekend. Wat er met de overige winkels gebeurt, is nog niet duidelijk.

Van Uffelen voert nog gesprekken over de andere winkels om te bekijken of ze open kunnen blijven. Op de vraag of alle winkels openblijven, antwoordt een woordvoerder dat de kans daarop "vrij klein" is. De webshops van beide ketens moeten binnen enkele weken weer in de lucht zijn.

Van Uffelen heeft ook 46 kledingwinkels onder eigen naam. Het bedrijf benadrukt dat er geen plannen zijn om de verschillende merken samen te voegen.

De Delftse modegroep Van Uffelen is sinds vorige maand eigenaar van Claudia Sträter en Expresso. Beide ketens waren tot voor kort in handen van de Belgische retailer FNG, maar die ging deze zomer failliet.

In september is het Nederlandse deel van FNG in handen gekomen van NXT Fashion, van ondernemer Martijn Rozenboom. Die hield de winkels van Promiss, Miss Etam en Steps in eigen handen en verkocht Claudia Sträter en Expresso door aan Van Uffelen.