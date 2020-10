Als bedrijven er niet voor kunnen zorgen dat het aantal blikjes in zwerfafval afneemt, dan zal er eind 2022 statiegeld van 15 cent per blikje worden ingevoerd, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) vrijdag.

De staatssecretaris geeft drankproducenten tot het najaar van 2021 de tijd om ervoor te zorgen dat er zeker 70 procent minder blikjes in zwerfafval zitten. Lukt dat niet, dan zal het statiegeld eind 2022 worden ingezet om de blikjes uit het zwerfafval te halen.

De Tweede Kamer wil al langer statiegeld op blikjes, maar het kabinet wilde er tot vorig jaar niet aan. Een jaar geleden stemde een meerderheid van de Kamer inclusief coaliteitpartijen ChristenUnie, CDA en D66 in voor een motie voor statiegeld op blikjes.

Jaarlijks komen er ongeveer 125 miljoen blikjes per jaar voor in het zwerfafval. In de strijd tegen zwerfafval zijn vanaf 2021 wegwerpplastic rietjes, bordjes en bestek verboden en komt er ook statiegeld op kleine plastic flesjes.