De eigenaar van de Steps-winkels overweegt de kledingketen uitsluitend online voort te zetten, laat Martijn Rozenboom vrijdag aan NU.nl weten. "De kans is groot dat het online-only wordt." Hij heeft echter nog geen definitief besluit genomen.

Rozenboom kreeg vorige maand de winkels van Steps, Promiss en Miss Etam in handen, nadat de vorige eigenaar (FNG) failliet was gegaan. Momenteel bekijkt hij welke winkels openblijven en welke dicht moeten. "Alle winkels openhouden, gaat niet. Sommige zijn gewoon verliesgevend. De vorige eigenaar is niet voor niets failliet gegaan."

Eerder meldde Rozenboom al dat hij plannen had om tientallen winkels van Steps en Miss Etam te sluiten. Exacte aantallen kan hij desgevraagd nog niet noemen. Daarover wordt op een later moment een besluit genomen. Met Steps uitsluitend online verdergaan, is een van de opties die op tafel ligt. Bij Promiss is dat al het geval.

Voor Miss Etam zijn dergelijke plannen er niet. Rozenboom wil een groot aantal winkels openhouden, al is nog niet precies duidelijk hoeveel. Welke gevolgen dit voor het personeel heeft, is nog niet bekend.

"Als er winkels sluiten, proberen we de medewerkers zoveel mogelijk over te plaatsen naar andere winkels. Al zitten daar mitsen en maren aan. Een werknemer in Groningen kun je niet overplaatsen naar Maastricht."

Vakbond, or en personeel dreigen met faillissement Miss Etam

Donderdag dreigden de vakbond AVV, de ondernemingsraad en een meerderheid van de personeelsleden van Miss Etam het faillissement van de keten aan te vragen. Er ontstond onrust, omdat de lonen niet uitbetaald zouden worden en de winkels niet goed zouden worden onderhouden.

Rozenboom zegt dat er onduidelijkheid over de betaling van de lonen was, maar dat deze inmiddels zijn uitbetaald. "Er komt veel kijken bij dergelijke overnames en dan kan er weleens iets misgaan." Hij wijst erop dat de winkels tot 21 september in handen van de curator waren en dat het dus gaat om het loon van de laatste acht dagen van september.

Ook meldt hij dat sommige panden inderdaad dicht zijn, maar dat dit op initiatief van de verhuurders is gebeurd.

Vakbond AVV meldde vrijdag dat de ongeveer zeshonderd medewerkers te horen hebben gekregen dat ze een voorschot op het salaris krijgen. De ondernemingsraad heeft inmiddels een brief hierover ontvangen van Rozenboom.