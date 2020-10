De brancheorganisatie voor de vuurwerkbranche en vijftien Rotterdamse winkeliers die vuurwerk verkopen, spannen een rechtszaak aan tegen de gemeente Rotterdam om het afsteekverbod van tafel te krijgen. Dat hebben de betrokken partijen vrijdag bekendgemaakt.

De branche betwijfelt of een totaalverbod juridisch in de haak is. De gemeente Rotterdam maakte het verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren op 23 april definitief door in te stemmen met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Volgens de vuurwerkbranche heeft de gemeente bezwaren vanuit de branche naast zich neergelegd. Zij haalt ook de Amsterdamse situatie aan. De gemeente Amsterdam zou een vuurwerkverbod in de ijskast hebben gezet, omdat dit "juridisch risicovol" zou zijn.

"De branche wil met de gang naar de rechter snel duidelijkheid krijgen over wat wel en niet mag", aldus Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland, Stichting VuurwerkCheck en de vijftien ondernemers. "Dit om lokale willekeur en een lappendeken aan lokale regels over de mogelijkheid om wel of geen vuurwerk af te steken te voorkomen."

Volgens een woordvoerder van de branche konden nu pas juridische stappen worden ondernomen, omdat zij vorige week van de gemeente te horen heeft gekregen dat het verbod wordt doorgezet.