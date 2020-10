Ruim 600 miljoen Chinezen reisden begin oktober door eigen land tijdens de landelijke vakantieweek. Dat leverde een opleving van de toerismesector op, hoewel het aantal boekingen op 79 procent ligt ten opzichte van de vakantieweek van vorig jaar.

Tijdens de Gouden Week, de landelijke vakantieweek aan het begin van oktober, bedroeg de omzet van het binnenlands toerisme 466,56 miljard yuan (omgerekend zo'n 58,9 miljard euro). Vorig jaar werd tijdens de vakantieweek 650 miljard yuan (82 miljard euro) verdiend aan binnenlands toerisme.

Het binnenlands toerisme in China leeft steeds verder op naarmate het coronavirus meer naar de achtergrond verdwijnt. Tijdens een vakantieweek in mei reisden nog 115 miljoen Chinezen door het land; dat aantal is in een paar maanden tijd bijna verzesvoudigd.

Vergeleken met vorig jaar steeg de dagelijkse omzet van de detailhandel en horeca tijdens de Gouden Week van dit jaar zelfs met 4,9 procent, waarbij de sectoren konden rekenen op een gezamenlijke omzet van 1,6 biljoen yuan (ongeveer 202 miljard euro).