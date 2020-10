De Britse economie groeide in augustus een stuk minder hard dan verwacht. Het grootste deel van de groei kan worden verklaard door de eenmalige horecakorting van de Britse overheid.

Het Britse bruto binnenlands product (bbp) nam ten opzichte van juli met 2,1 procent toe, de kleinste maandstijging sinds de versoepeling van de coronamaatregelen in mei. Het was de verwachting dat de economie in augustus tot 5 procent zou groeien.

Meer dan de helft van de economische groei werd gerealiseerd in de horecasector, waarbij het merendeel kan worden verklaard door de eenmalige Eat Out to Help Out-campagne van de Britse overheid. Vanaf begin augustus konden Britten voor de helft van de prijs buiten de deur eten en drinken, de overheid paste de rest bij als steuntje in de rug voor de sector.

"De toename van de economische activiteit in augustus weerspiegelt grotendeels een tijdelijke impuls van de heropening van de economie en tijdelijke stimuleringsmaatregelen van de overheid, waaronder de Eat Out to Help Out-campagne", aldus Suren Thiru, hoofd Economie van de Britse handelskamer.

De kortingsactie liep eind augustus af en dat leidde in september direct tot legere cafés en restaurants.

Economen waarschuwden al eerder dat de Britse economie het lastig zou krijgen als gevolg van het groeiende aantal coronabesmettingen. Daarnaast lopen de Brexit-onderhandelingen momenteel erg moeizaam. Een eventuele mislukking leidt tot nog meer economische problemen.