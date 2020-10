Wibra België heeft faillissement aangevraagd. Het Belgische onderdeel van het Nederlandse winkelconcern had in juli een reorganisatie aangekondigd, maar de rechter haalde een streep door die plannen. Daardoor was een faillissement onvermijdelijk, maakt Wibra België vrijdag bekend.

Wibra heeft 286 winkels in Nederland en België. Voor 81 Belgische vestigingen is nu faillissement aangevraagd. Volgens een woordvoerder van het hoofdkantoor hebben de perikelen in België geen gevolgen voor de 205 winkels en het personeel in Nederland.

Wibra België wilde conform het reorganisatieplan doorgaan met 36 winkels en 183 van de 439 werknemers. Dat plan is donderdag door de ondernemingsrechtbank van Gent afgewezen. Daarna heeft het bedrijf de handdoek in de ring gegooid. "De winkelketen blijft er echter van overtuigd dat voor een aanzienlijk deel van de winkels een duurzame toekomst in België mogelijk is", zo laat Wibra België weten.

Het bedrijf wil een doorstart maken en zegt daar eerdaags over te overleggen met de curatoren. Dan horen de werknemers ook zo snel mogelijk waar ze aan toe zijn. De winkels in België zijn vanaf vrijdag dicht.

Volgens de woordvoerder van het Wibra-hoofdkantoor zijn de activiteiten in Nederland "structureel gezonder" dan die van de zuiderburen. "De winkels hebben natuurlijk ook wel wat last gehad van de coronacrisis." In Nederland werken zo'n tweeduizend mensen voor Wibra.